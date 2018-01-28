Парижан эвакуируют из-за наводнения, пик воды в Сене ожидают в ночь на понедельник

КИЕВ. 28 января. УНН. В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуации. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на главу парижской полиции Мишель Деплюеша, передает УНН.

Больше всего людей были отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна.

Также, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 - газа. Службы спасения обеспечили обесточены дома генераторами.

В ночь с субботы на воскресенье уровень воды в Сене в районе Парижа поднялся до 5,78 метра. Это на 20 см больше, чем в пятницу.

Ожидается, что своего пика Сена достигнет в ночь на понедельник, и этот пик будет в районе 5,8-5,9 метра. Таким образом отметку июня 2016 превышено не будет - тогда вода поднялась на 6,1 метра.

В обычное время уровень воды в Сене достигает 1,5 метра.

Напомним, в восьми городах департамента Сена и-Марна было запрещено использование для питья водопроводную воды, закрыты несколько школ, частично перекрыты дороги. В департаменте Ивелин в пятницу вечером была эвакуирована больница, где находились 86 пациентов. В Париже продолжает действовать одна из линий пригородных электричек RER C, маршрут которой пролегает вдоль Сены.

Метеопрогноз на следующую неделю не предусматривает сильных дождей, однако "оранжевый" уровень опасности сохраняется в бассейнах Сены, Сони и их притоков.

Большое наводнение на Сене была зарегистрирована в 1910 году, когда уровень воды достигал 8,62 м.