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Суд арестовал мужчин за поджог монастыря Московского патриархата в Киеве

Суд арестовал мужчин за поджог монастыря Московского патриархата в Киеве

КИЕВ. 28 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Алексея Шемотюк и Александра Горбаня, которых полиция подозревает в попытке сжечь Десятинный монастырь Украинской церкви Московского патриархата. Об этом сообщает народный депутат Игорь Луценко на странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, обоим подозреваемым судья назначила меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен.

"Для меня это очень странное поведение судьи Левицкой. Потому прокуратура и милиция (полиция) настроены не слишком агрессивно, просили только домашний арест. Тем не менее, судья вкатит фактически содержания под стражей, поскольку такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся", - прокомментировал решение депутат.

Депутат отметил, что Шемотюк и Горбань являются архитекторами. Алексей Шемотюк с 2014 по 2016 годы воевал в аероразведке в составе ВСУ.

На сайте Десятинного монастыря отмечается, что их адвокаты намерен просить суд о смягчении приговора.

"Несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления, мы молимся за них и просим суд смягчить меру наказания. Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтобы донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, монастырь был подожжен в ночь на 25 января. Подозреваемых задержали в тот же день.

Источник: УНН
Теги: суд
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