Во Львовской области задержали мужчину, который задушил собаку

КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львовской области задержали мужчину, который похитил и задушил собаку. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области, передает УНН.

Вчера, около 11:00, патрульные получили сообщение о краже собаки на улице Тракт Глинянский. Экипаж полиции получил описание мужчины и породу собаки.

"Впоследствии офицеры обнаружили указанное лицо. Животное было уже мертво. Преступник тянул собаку за ошейник в подвешенном состоянии, вследствие чего животное погибло.

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Мужчина оказался родственником владельца животного. Патрульные задержали 62-летнего гражданина и вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

На месте работали следователи и эксперт. Впоследствии мужчину доставили в Лычаковский отдела полиции. Открыто уголовное производство за жестокое обращение с животными.