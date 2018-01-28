За сутки в зоне АТО не было ни одного обстрела

КИЕВ. 28 января. УНН. С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии разграничения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии разграничения. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны, не теряют бдительности: находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.