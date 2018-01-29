КГГА: в столицу могут ограничить въезд большегрузного транспорта

КИЕВ. 28 января. УНН. В течение 28-29 января въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить из-за ухудшения погодных условий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада.

Также водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - добавили в КГГА.

Напомним, украинцев предупредили о порывах ветра и гололеде.