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Воскресенье, 28 января 2018, 19:34 • Алёна Мазуренко
В США тело убитой модели нашли в двух чемоданах
КИЕВ. 28 января. УНН. Полиция США обнаружила расчлененное и обезглавленное тело модели Сары Жгоул в двух чемоданах внутри легкового автомобиля, передает УНН со ссылкой на The Oregonian.
Инцидент произошел в городе Алоха, штат Орегон. По информации издания, злоумышленник спрятал труп в багажнике черного BMW.
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Местная полиция взяла под стражу предполагаемого виновника преступления. Перед задержанием он пытался покончить с собой. Имя подозреваемого правоохранители не раскрывают.
У погибшей остался маленький сын. Она работала моделью, актрисой и озвучивала фильмы. Ей было всего 28 лет.
Источник: УНН
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