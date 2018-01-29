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Из-за обстрелов в Сирии пострадал храм, которому более 3 тыс. лет

Из-за обстрелов в Сирии пострадал храм, которому более 3 тыс. лет

КИЕВ. 28 января. УНН. Из-за обстрелов турецкими военными содержимого курдами сирийского региона Африн пострадал древний храм Айн-Дара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сирийского правительства и военных наблюдателей, передает УНН.

Речь идет о арамейский храм Айн-Дара - древнейший на территории современной Сирии, построенный примерно в 1300 году до нашей эры. От храма до наших дней остались большие резные базальтовые блоки и настенные рельефы.

На изображениях, циркулирующих в интернете, однако подлинность которых не подтверждение, виден кратер от обстрела в районе храма.

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В правительстве Сирии призвали к международному давлению на Турцию, чтобы "предотвратить обстрелы археологических и культурных памятников".

Сирийская гражданская война, начавшаяся в 2011 году, привела к серьезному ущербу для многих исторических останков, включая широкомасштабное разрушение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пальмире и Старом городе Алеппо.

Источник: УНН
Теги: Сирия, Турция, обстрелы
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