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В США на автомойте застрелили 5 человек

В США на автомойте застрелили 5 человек

КИЕВ. 28 января. УНН. Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Трагедия произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсбурга в 03:00 по местному времени.

Отмечается, что жертвами стали трое мужчин и две женщины.

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Пока не известно, есть ли среди погибших стрелок. В полиции также отметили, что еще один человек был ранен.

Полиция других подробностей не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности пока нет.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба
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