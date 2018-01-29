В США на автомойте застрелили 5 человек
КИЕВ. 28 января. УНН. Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Трагедия произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсбурга в 03:00 по местному времени.
Отмечается, что жертвами стали трое мужчин и две женщины.
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Пока не известно, есть ли среди погибших стрелок. В полиции также отметили, что еще один человек был ранен.
Полиция других подробностей не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности пока нет.
BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h— Gigi (@wpxigigi) 28 січня 2018 р.