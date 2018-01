В США на автомойте застрелили 5 человек

КИЕВ. 28 января. УНН. Пять человек погибли в воскресенье в результате стрельбы на автомобильной мойке в американском штате Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Трагедия произошла в городе Мелкрофт в 80 километрах от Питтсбурга в 03:00 по местному времени.

Отмечается, что жертвами стали трое мужчин и две женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США тело убитой модели нашли в двух чемоданах

Пока не известно, есть ли среди погибших стрелок. В полиции также отметили, что еще один человек был ранен.

Полиция других подробностей не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности пока нет.

BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h