Усик поднялся на 12 место в рейтинге лучших боксеров мира

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинский чемпион WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) прогрессировал в независимом компьютерном рейтинге лучших боксеров мира по версии портала BoxRec, передает УНН.

После победы Усика в Риге решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) над Майрисом Бриедисом (23-1, 18 КО). Украинский боксер стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

После боя Украинец прогрессировал на 12-ю строку в рейтинге лучших боксеров мира, отставая от замыкающего топ-10 чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) на 40 очков.

Отметим, что третье место в рейтинге занимает украинец Василий Ломаченко.

Напомним, что Усик победил Бриедиса по запискам судей и получил титул чемпиона WBC и сохранил пояс WBO.