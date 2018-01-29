Манафорт научил Януковича улыбаться и разговаривать - расследование

КИЕВ. 28 января. УНН. Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт имел своих людей в каждом украинском министерствеи также научил экс-президента улыбаться и разговаривать, утверждается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера, передает УНН.

В расследование автор указывает, что Манафорт выстроил очень близкие отношения с Януковичем. Они часто играли в теннис, ходили в сауну и могли даже вместе плавать голыми. Манафорт убедил Януковича одеваться в такие же, как у него, костюмы, носить такую ​​же прическу, научил его, как улыбаться и как вести переговоры.

"Янукович и Манафорт почти одинаковы. Он (Манафорт) заставлял Януковича носить те же костюмы, что и он, и расчесывать волосы назад, как и он. Янукович был деревянным публично и наедине, но Манафорт научил его улыбаться и разговаривать», - говорится в расследование.

Бывший пресс-секретарь МИД Украины Олег Волошин рассказал, что Янукович слушал только Манафорта, а аргументы украинских чиновников просто игнорировал.

"Мы работали в Украине очень долгое время, и у Пола было целое собственное теневое правительство... У него был свой человек в каждом министерстве", - рассказал один из заместителей Манафорта Год Гейтс.

Автор расследования пишет, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

"Манафорт видел Украину своей золотой жилой, крупнейшей из его возможностей", - говорится в тексте.

Также он указывает, что в окружении украинских и российских миллионеров, Манафорт и сам решил стать миллионером.

Как сообщал УНН, против бывшего главы предвыборной кампании президента Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса выдвинули официальные обвинения в получении десятков миллионов долларов в течение десятилетней работы, связанной с Украиной, и в сокрытии баночных счетов, где они эти деньги хранили. Их также обвиняют в представлении ложной информации Министерству юстиции о своей деятельности в Украине.