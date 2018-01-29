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Первый танкер с российским газом для США прибыл к терминалу порта Бостона

Первый танкер с российским газом для США прибыл к терминалу порта Бостона

КИЕВ. 28 января. УНН. Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из России находится у терминале американского порта в Бостоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на береговую охрану, передает УНН.

В среду этот танкер прибыл в Бостон. Согласно информации на сайте системы глобального позиционирования судов, танкер находился на рейде порта на некотором отдалении от берега.

В начале января СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на танкер Gaselys и отправлен в Бостон.

Как сообщали СМИ в январе этого года, судно должно было прибыть в пункт назначения 20 января, однако в пятницу, 19 января, изменило курс на испанский порт Альхесирас (Algeciras).

Компания Engie позже объяснила изменение траектории танкера непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.

Как сообщал УНН, танкер "Gaselys" встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер "Маржери" с первым грузом с завода НОВАТЭК на Ямале. Как отмечают трейдеры, Gaselys везет в США газ именно российского происхождения.

Однако фактическим владельцем газа еще при отгрузке в Сабетта стала малазийская Petronas, после чего его перепродавали.

Конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированые мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год.

Источник: УНН
Теги: газ, США, Россия
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