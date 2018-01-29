Папа Римский помолился за мир в Украине

КИЕВ. 28 января. УНН. Папа Римский Франциск в воскресенье помолился за мир в Украине вместе c прихожанами греко-католического собора святой Софии в итальянской столице, передает УНН со ссылкой на трансляцию телеканала УГКЦ "Живе Телебачення".

"Большое спасибо за приглашение, за то, что пришли, за гостеприимство и за вашу радость. Я пришел, чтобы навестить вас и помолиться с вами. Я приглашаю совершить молитву за мир в Украине", — сказал понтифик собравшимся верующим.

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"Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — заявил папа Франциск.