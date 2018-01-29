Полиция пресекла деятельность трех подпольных игорных заведений в Ужгороде

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 января. УНН. Сотрудники Ужгородского отдела полиции по решению суда провели обыски в трех заведениях, занимавшихся незаконным игорным бизнесом в Ужгороде. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, сейчас деятельность указанных подпольных игорных заведений прекращена.

“Были проведены санкционированные судом обыски и прекращена деятельность трех подпольных игорных заведений на территории областного центра Закарпатья. Обнаруженное в этих заведениях имущество изъято в качестве вещественных доказательств. Полиция направит эту технику на экспертизу. Во время обысков изъято более двух десятков единиц техники. Обыски полиция провела на улицах Подгорная, Железнодорожной и Бородина”, — рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1. ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, то есть занятие игорным бизнесом. Следствие по данному делу продолжается.