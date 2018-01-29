Сепаратисты захватили правительственный квартал в йеменском Адене

КИЕВ. 28 января. УНН. В южном йеменском городе Аден соединения сепаратистов захватили ряд правительственных зданий, включая штаб-квартирой правительства страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AFP.

По данным агентства, этому предшествовали вооруженные столкновения между силами сепаратистов и правительственными отрядами. Силам сепаратистов удалось вытеснить правительственные отряды из центральных кварталов города.

Как сообщается, причиной нынешнего вооруженного противостояния между сторонниками отделения Южного Йемена и силовиками стало нежелание правительственных сил пропустить участников акции протеста в город.

Между тем премьер-министр Йемена Ахмед бин Дагрей назвал действия сепаратистов "путчем" и обратился к коалиции арабских государств под руководством Саудовской Аравии с просьбой вмешаться в ситуацию. Расположенный на юге страны город Аден стал резиденцией пропрезидентских сил стран, куда они отступили после перехода значительных территорий на севере Йемена под контроль повстанцев хуситов.

Как сообщал УНН, в начале месяца силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили баллистическую ракету со стороны Йемена, которая направлялась на территорию королевства.