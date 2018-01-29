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Пожар в Киеве: один человек погиб, двое - травмированы

Пожар в Киеве: один человек погиб, двое - травмированы

КИЕВ. 28 января. УНН. В Киеве 28 января 2018 в 14:20 в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС в городе поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на ул. Гната Юры, 14. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

“Возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 9-ти этажного жилого дома. В 15:00 пожар был локализован и уже в 15:02 — ликвидирован. Из квартиры, где произошел пожар, спасены 2-х пострадавших, из дома были эвакуированы 10 человек. Во время ликвидации пожарные обнаружили в квартире хозяина квартиры без явных признаков жизни. Причины возгорания установит следствие”, — указано в сообщении ДСНС.

Как сообщал УНН, 26 января во время пожара частной двухэтажной хозяйственной постройки в Светловодске, которая незаконно использовалась владельцем под цех по переработке древесины, произошло обрушение части несущей стены и перекрытия здания, в результате чего двух спасателей госпитализировали с многочисленными переломами.

Источник: УНН
Теги: пожар, Киев
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