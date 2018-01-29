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США готовятся к предоставлению Украине Javelin

США готовятся к предоставлению Украине Javelin

КИЕВ. 28 января. УНН. Соединенные Штаты Америки начали подготовку к тому, чтобы передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью “Радио Свобода”, информирует УНН.

“Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил”, — сказал Волкер.

Также американский дипломат отметил: “И я хочу подчеркнуть, что это — оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это — самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию.”

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Резюмируя ситуацию спецпредставитель Госдепа сказал: “Мы только надеемся заполнить некоторые „белые пятна“ в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта — это наименьшее, чего бы мы хотели”.

Как сообщал УНН, недавно противотанковые системы Javelin уже прибыли на территорию Грузии и размещены в безопасном месте. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли

Источник: УНН
Теги: США, РФ
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