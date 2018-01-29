На выборах в Финляндии победил действующий президент

КИЕВ. 29 января. УНН. В Финляндии завершилось голосование на выборах президента. Действующий глава государства Сауле Ниинистьо победил с большим преимуществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на финскую телекомпанию YLE.

Действующий президент страны Саули Ниинистьо набрал 62,6% голосов, что значительно больше, чем другие кандидаты.

На втором месте оказался Пекка Хаависто с 12,4% голосов. На данный момент подсчитано 99,6% голосов.

Всего на высший государственный пост претендовали восемь человек выдвинуты как от политических партий, так и от движений избирателей.

Сауле Ниинистьо, является президентом страны с 2012 года, и ветеран финской политики Пааво Вяюрюнен участвовали в выборах как представители движения избирателей.

Как сообщал УНН, в Финляндии 28 января прошли президентские выборы.