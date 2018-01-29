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ФК "Звезда" подписал воспитанника киевского "Динамо"

ФК "Звезда" подписал воспитанника киевского "Динамо"

КИЕВ. 29 января. УНН. Кропивницкая “Звезда” пополнила ряды 24-летним украинским защитником Антоном Братковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

24-летний футболист с 2010 по 2013 год играл в “Динамо” U-21, а затем дебютировал в профессиональных соревнованиях, в составе “Динамо-2” в Первой лиге. В июле 2016 он подписал контракт с ровенским “Вересом”, но ни одной игры так и не провел, только четыре раза попав в заявку команды на матчи.

В сентябре того же года подписал контракт с черниговской “Десной”, где и выступал до этого времени — суммарно 43 поединка и 1 гол.

Стоит отметить, что в целом Братков сыграл 117 матчей и забил 10 голов в профессиональных турнирах. Также на его счету 77 игр и 2 мяча за различные юношеские и молодежные сборные Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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