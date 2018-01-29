"Глава" оккупированного Крыма утверждает, что полуостров стал "неприступной крепостью"

КИЕВ. 29 января. УНН. “Глава” Крыма Сергей Аксенов заявил, что после так называемого “референдума” и “присоединения” к России полуостров стал “неприступной крепостью”. Об этом он рассказал в интервью National Public Radio, информирует УНН.

“Крым никогда не вернется в состав Украины, и нет смысла ставить любые условия для достижения этого”, — сказал Аксенов.

Он отметил, что Крым стал “неприступной крепостью” и не соприкасается с военными угрозами.

Ранее сообщалось, что в Крыму так называемая “местная власть” отреагировала на заявление депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров.

Как сообщал УНН, на территории незаконно оккупированного Крыма в сентябре следующего года планируют открыть “игорную зону”. Об этом сообщил во вторник журналистам “глава” аннексированного Российской Федерацией региона Сергей Аксенов.