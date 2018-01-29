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"Глава" оккупированного Крыма утверждает, что полуостров стал "неприступной крепостью"

"Глава" оккупированного Крыма утверждает, что полуостров стал "неприступной крепостью"

КИЕВ. 29 января. УНН. “Глава” Крыма Сергей Аксенов заявил, что после так называемого “референдума” и “присоединения” к России полуостров стал “неприступной крепостью”. Об этом он рассказал в интервью National Public Radio, информирует УНН.

“Крым никогда не вернется в состав Украины, и нет смысла ставить любые условия для достижения этого”, — сказал Аксенов.

Он отметил, что Крым стал “неприступной крепостью” и не соприкасается с военными угрозами.

Ранее сообщалось, что в Крыму так называемая “местная власть” отреагировала на заявление депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров.

Как сообщал УНН, на территории незаконно оккупированного Крыма в сентябре следующего года планируют открыть “игорную зону”. Об этом сообщил во вторник журналистам “глава” аннексированного Российской Федерацией региона Сергей Аксенов.

Источник: УНН
Теги: Крым, аннексия
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