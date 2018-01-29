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Новая серия взрывов в Кабуле

Новая серия взрывов в Кабуле

КИЕВ. 29 января. УНН. В Кабуле произошла серия взрывов в районе расположения военной академии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Местные жители сообщили, что взрывы начались около 5 утра по местному времени (2 ночи по Киеву). Очевидцы утверждают, что взрывы слышны до сих пор.

Представитель полиции Кабула подтвердил наличие инцидента на военном объекте неподалек от университета Маршала Фахима. Однако, он не уточнил нападение ли это, связанное с талибами, или внутренняя внештатная ситуация.

Как сообщал УНН, столица Афганистана подверглась удару от двух мощных террористических атак, сначала - нападение на отель Intercontinental, где погибли 42 человека, среди которых 7 украинских граждан и взрыв в деловом квартале города, который унес жизни 103 человек.

Источник: УНН
Теги: терроризм, Афганистан, Кабул
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