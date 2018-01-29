Футболист сборной Украины Малиновский отличился голом в игре чемпионата Бельгии

КИЕВ. 29 января. УНН. Полузащитник сборной Украины и бельгийского “Генка” Руслан Малиновский отличился забитым мячом во встрече чемпионата Бельгии против коллектива другого украинца Романа Безуса ФК “Сент-Труйден”, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Малиновский после своей дисквалификации вышел в стартовом составе поединка 24-го тура, а на 74 минуте забил со штрафного. Наш соотечественник ударом с левой ноги со штрафного послал мяч под перекладину ворот, открыв счет. Однако цифры на табло до конца схватки были уравнены — 1:1.

Отметим, что Безус также начал игру в старте, но был заменен на 69 минуте.

Стоит отметить, что для Малиновского данный гол стал третьим в текущем сезоне чемпионата Бельгии при 2 ассистах.

Добавим также, “Генк” после 24 туров занимает седьмое место в турнирной таблице бельгийского первенства, а в “Сент-Трюйден” имеет на два очка больше и шестую строчку.