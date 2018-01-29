Во время нападения неизвестных на военную академию в Кабуле погибли двое военных

КИЕВ. 29 января. УНН. Группа неизвестных в понедельник утром напала на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана, Кабуле, двое военных погибли, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на афганское агентство Pajhwok.

По его данным, атаку устроила группа из пяти человек, трое из них ликвидированы, один задержан и еще один ведет бой.

Ранее сообщалось, что злоумышленники не смогли прорваться дальше первого контрольно-пропускного пункта, при нападении они использовали реактивные гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщал УНН, по предварительной информации в Кабуле произошла серия взрывов в районе расположения военной академии.