В 2017 году через украинские таможни пытались незаконно провести товаров на 1,6 млрд грн

КИЕВ. 29 января. УНН. В течение 2017 года на таможнях ГФС зафиксировано нарушений более чем 1,59 млрд гривен. Об этом рассказал директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Василий Поезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“В течение 2017 года таможнями ГФС возбуждено почти 32,3 тыс. дел о нарушении таможенных правил на общую сумму более 1,59 млрд гривен. Из них в 7 тыс. дел изъяты предметы нарушений на сумму более 746 млн. гривен”, — отметил он.

По словам Поезда, количество возбужденных дел в 2017 году почти на треть превышает показатель 2016 года. Тогда было возбуждено 23,2 тыс. дел на сумму более 2,09 млрд грн.

За 2017 год было установлено 2,7 тыс. случаев нарушения при перемещении продовольственных товаров на общую сумму почти 67,9 млн грн. В подавляющем большинстве оказывались:

табачные изделия — 1,9 тыс. случаев;

алкогольные напитки — 182 случая;

мясо и изделия из него — 91 случай;

молоко и изделия из него — 60 случаев и т.п.

Столько же нарушений (2,7 тыс.) зафиксировано во время перемещения промышленных товаров на общую сумму более 545,5 млн грн.

Чаще всего с нарушением пытались перевезти:

товары легкой промышленности — 187 случаев на сумму более 123,41 млн грн .;

бытовую технику — 122 случая, изъято 464 единицы на сумму более 3,23 млн грн;

мобильные телефоны (смартфоны) — 102 случая, изъято 387 единиц на сумму более 3,81 млн грн;

драгоценные металлы и камни — 64 случая на сумму более 14,23 млн грн;

вычислительную и оргтехнику — 55 случаев, изъято 818 единиц на сумму более 3,64 млн грн.

Также за указанный период установлено 444 случая перемещения валюты на сумму свыше 79,49 млн грн.

Таможни передали на рассмотрение суда почти 7,8 тыс. дел на сумму более 1,47 млрд грн. Судом принято решение о конфискации предметов правонарушений на сумму более 433,56 млн грн и наложено штрафов на сумму более 401,57 млн грн.

Напомним, в Федерации работодателей Украины настаивают на доработке системы оформления таможенных платежей по принципу “единого окна”.