"Барселона" повторила рекордную беспроигрышную серию в чемпионатах Испании

КИЕВ. 29 января. УНН. Лидер испанской Примеры каталонская "Барселона" в 21-м туре чемпионата на "Камп Ноу" одолела "Алавес" 2: 1, сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонского клуба.

Хозяева долгое время были в роли догоняющих после гола Джонна Гвидетти на 23 минуте. Только взятия ворот Суареса и Месси на 72 и 83 минутах позволили "сине-гранатовым" взять очередные три очка.

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По данным статистического портала "Орta" беспроигрышная серия каталонцев в Примере достигла 21-го поединка (18 побед, 3 ничьи). Это повторение рекордного выступления в истории клуба, которое было установлено под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне 2009-10 годов (17 выигрышей, 4 ничьи).

Заметим, что каталонцы с 57 очками лидируют в чемпионате, имея преимуществ над "Атлетико" в 11 пунктов.

Отметим, что Примечательно, что лидеры атак "Барселоны" Месси и Суарес лидируют в бомбардирской гонке турнира - 20 и 16 голов соответственно.