Столичная полиция задержала причастного к стрельбе на "Берестейской"

КИЕВ. 29 января. УНН. Столичные правоохранители задержали мужчину, причастного к стрельбе возле станции метро "Берестейская". Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он - работник частной охранной фирмы. Сейчас правонарушителя доставили в управление полиции, где с ним работают следователи. У подозреваемого изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которая, вероятно, использовалась во время убийства ", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, в Шевченковском районе Киева, в результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения, один из них скончался.

Добавим, что инцидент произошел в игорном заведении Украинской национальной лотереи, которая действует под вывеской "Фаворит".

Ранее полиция разоблачила компанию "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) на организации нелегальных азартных игр под вывеской "Фаворит" и уклонении от уплаты налогов.

В то же время, СМИ называют "УНЛ" "любимцем" власти и связывают компанию с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. Белоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Учреждения "УНЛ" заполонили всю Украину и функционируют даже в помещениях костела. В то же время все конкуренты "УНЛ" с 2014 году заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, "УНЛ" продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия.