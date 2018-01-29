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Президент ввел в действие решение СНБО о показателях оборонного заказа на три года

Президент ввел в действие решение СНБО о показателях оборонного заказа на три года

КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы". Соответствующий указ №16/2018 Глава государства подписал 29 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы "(прилагается, тайно)", - сказано в сообщении.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, Президент одобрил допуск иностранных военных для участия в учениях.

Источник: УНН
Теги: СНБО, указ, Президент
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