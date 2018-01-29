Институт аграрной экономики: в этом году курица будет оставаться мясным продуктом №1

КИЕВ. 29 января. УНН. В этом году курица будет занимать половину мясного рациона украинском. Об этом сообщили ученые Института аграрной экономики, передает УНН.

Такой прогноз они делают, исходя из ценовой доступности курятины по сравнению с другими видами мяса, и итогам прошлого года.

"Если розничная цена мяса птицы (тушки) в декабря 2017 года составляла в среднем 53,91 грн/кг, то свинина с костью (отруба бедра) стоила 93,00 грн/кг, а свинина без кости - 113,46 грн/кг ", - сообщила старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра" Институт аграрной экономики "Светлана Пашко.

В среднем говядина и свинина были дороже мясо кур в тушках в 1,7-2,2 раза. Такой ценовой разрыв и обусловил увеличение потребления мяса птицы, подчеркнула она.

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По прогнозам ученых Института аграрной экономики, при существующем уровне конкурентоспособности структура потребления мяса будет сохраняться и в 2018 году. То есть доля мяса птицы и в дальнейшем будет занимать около половины в мясном рационе украинца.

"При этом, потребление говядины и свинины может уменьшаться. Среди основных причин - существующие тенденции сокращения поголовья крупного рогатого скота, частые вспышки вируса африканской чумы свиней, а также ценовые тренды в Украине и низкая покупательная способность населения", - отметила С.Пашко.

Напомним, мировой рынок куриного мяса развивается достаточно динамично. В структуре производства мяса, птица уверенно занимает лидирующую позицию, обогнав свинину и говядину. Об этом свидетельствуют данные январской сборки 2018 "Животные по всему миру - факты и цифры", опубликованные Федеральным статистическим ведомством Германии.

Ранее сообщал УНН, что по данным Госстата, несмотря на рост цен на продукты в прошлом году, курица была самым дешевым мясом. По оценке экспертов, подорожание курицы состоялось в рамках роста цен на элементы ее себестоимости, в частности топлива, электроэнергии, кормов и так далее.