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В Украине начали планирование учений Rapid Trident-2018

В Украине начали планирование учений Rapid Trident-2018

КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области в понедельник началось планирование крупнейших совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств "Репид Трайдент-2018" (Rapid Trident-2018). Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

"В течение недели участники конференции будут работать над разработкой и отработкой совместных документов, которые будут регламентировать проведение каждого из этапов будущего обучения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к проведению начальной конференции по планированию привлечены представители командования Сухопутных войск ВС Украины и военно-тренировочной миссии ВС США. Также в процессе планирования активное участие принимают военнослужащие Великобритании и ВС Канады, а также офицеры армий более 10 стран-участниц НАТО и государств-партнеров НАТО.

В Генштабе напомнили, что украинские-американские военные учения Rapid Trident проходят на территории Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области с 2006 года.

Напомним, Президент Петр Порошенко одобрил допуск иностранных военных для участия в учениях.

Источник: УНН
Теги: Львовская область, Генштаб, военные учения
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