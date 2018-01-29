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Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников в Киеве выросла на 25%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников в Киеве выросла на 25%

КИЕВ. 29 января. УНН. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников выросла на 25% - зарегистрировано 5786 случаев. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости за счет детского населения. Всего взрослых заболело 5955 против 6066 за 3-ю неделю, снижение на 1,9%; детей — 13 681 против 11 322, рост на 17,2%. В структуре заболеваемости дети составляют 69,8%, на предыдущей неделе — 65,1%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 25% — 5786 случаев, составляет 42,3% от общего количества детей, заболевших (за 3-ю неделю 4339 — 38,3%), и 29,5% (за 3-й неделю — 25%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью”, — отметил Николай Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 4-ю неделю текущего года госпитализированы 195 человек, из них — 134 ребенка.

Всего за 4-ю неделю эпидсезона показатель заболеваемости составил 671,1 и ниже эпидемического порога на 41,9%. В Киеве зарегистрировано 19 636 больных гриппом и ОРВИ, наблюдается рост заболеваемости на 11,4%.

Как сообщал УНН, школы в 11 штатах США закрыли из-за распространения гриппа.

Источник: УНН
Теги: Киев, школьники, грипп, ОРВИ
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