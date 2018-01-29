Луценко обсудил с еврокомиссаром вопросы усиления сотрудничества с НАБУ

КИЕВ. 29 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с комиссаром ЕС по вопросам по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнесом Ханом результаты работы Генеральной прокуратуры, а также сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро. Об этом написал Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На встрече с комиссаром Еврокомиссии Й.Ханом обсудили не планы или намерения, а результаты ГПУ: глубокая реформа, которая демонтировала авторитарную закрытую карательную систему; 1692 приговора судов по коррупционным делам за прошлый год; возвращение в Госбюджет 1,5 млрд долл. ОПГ Януковича ", - отметил он.

Кроме того, рассказал Луценко, обсудили необходимые шаги для усиления сотрудничества с НАБУ по делам против действующих чиновников.

Как сообщал УНН, без существенных изменений законопроект о Высшем антикоррупционный суд Украины не будет воспринят западными партнерами и обществом.