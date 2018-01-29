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В Киеве 1 февраля ожидают мокрый снег и дождь

В Киеве 1 февраля ожидают мокрый снег и дождь

КИЕВ. 29 января. УНН. В четверг, 1 февраля, ночью без осадков, днем ​​мокрый снег и дождь, температура ночью 2-4° мороза, днем ​​1-3° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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Завтра, 30 января, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, дождь и мокрый снег. Об этом предупредили в украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, во вторник также будет облачно, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3° тепла, днем ​​4-6°.

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31 января синоптики обещают облачность с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, температура в течение суток 0-2 ° тепла.

Источник: УНН
Теги: снег, Киев, дождь
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