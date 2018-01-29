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Польша заверила в поддержке санкций против РФ

Польша заверила в поддержке санкций против РФ

Яцек Чапутович

КИЕВ. 29 января. УНН. Польша остается приверженой политике санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью еженедельнику Do Rzeczy, передает УНН.

Он подчеркнул, что в вопросе отношений с Россией Польша выступает "за соблюдение международного права и не признает аннексию Крыма и ее действия в Украине, и выступает за санкции".

"У нас есть фундаментальные различия во мнениях. Мы по-прежнему считаем, что Россия должна отдать нам уламки Туполева (Ту-154 с тогдашним президентом Польши Лехом Качиньским на борту, потерпевшим крушение в Смоленске - ред.). А что касается декоммунизации, мы имеем право интерпретировать нашу собственную историю. Но это не означает, что между Москвой и Варшавой нет никаких отношений", - подчеркнул он.

Напомним, Варшава надеется на изменение мнения Киева по эксгумации останков поляков.

 

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Польша
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