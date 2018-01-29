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Германия почти закончила принимать беженцев по перераспределению из Италии и Греции

Германия почти закончила принимать беженцев по перераспределению из Италии и Греции

КИЕВ. 29 января. УНН. Германия почти закончила перераспределение беженцев из Италии и Греции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел ФРН в ответ на запрос издания Die Welt, передает УНН

“Германия в основном завершила перераспределение беженцев в 2017 году”, — сообщили в министерстве.

Соглашение о перераспределении беженцев было достигнуто в 2015 году в разгар миграционного кризиса в Европе. В целом, Германия согласилась принять более 27 тысяч человек. По факту было принято всего 10 265 человек, из них 4894 человека из Италии и 5371 из Греции.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов подписать стратегию, согласно которой 1,8 млн мигрантов, которые нелегально прибыли в США несовершеннолетними — смогут получить американское гражданство.

Источник: УНН
Теги: Германия, беженцы
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