Германия почти закончила принимать беженцев по перераспределению из Италии и Греции

КИЕВ. 29 января. УНН. Германия почти закончила перераспределение беженцев из Италии и Греции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел ФРН в ответ на запрос издания Die Welt, передает УНН.

“Германия в основном завершила перераспределение беженцев в 2017 году”, — сообщили в министерстве.

Соглашение о перераспределении беженцев было достигнуто в 2015 году в разгар миграционного кризиса в Европе. В целом, Германия согласилась принять более 27 тысяч человек. По факту было принято всего 10 265 человек, из них 4894 человека из Италии и 5371 из Греции.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов подписать стратегию, согласно которой 1,8 млн мигрантов, которые нелегально прибыли в США несовершеннолетними — смогут получить американское гражданство.