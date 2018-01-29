Во Львове мужчина открыл стрельбу в одном из отелей

КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня ночью, в одном из отелей города Львова, мужчина открыл стрельбу. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

"Сегодня, около 1:00 ночи патрульные 1 батальона получили сообщений о стрельбе в одном из отелей Галицкого района. По словам официантов, неизвестный мужчина по непонятным для них причинам вытащил предмет, похожий на оружие и выстрелил в их сторону. Клиент попал в бутылку, которая стояла на полке. Он сразу же сел в автомобиль марки Toyota и уехал", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что приметы транспортного средства передали в ориентирование и на пересечении улиц Выговского-Городецкая через несколько минут обнаружили разыскиваемый автомобиль.

"Неизвестным дали указание выйти из транспортного средства с поднятыми руками. У одного из них обнаружили под курткой предмет похожий на оружие. Человек высказывался в сторону патрульных нецензурной бранью и находился в очевидном состоянии алкогольного опьянения. При себе он документов на оружие не было. На место происшествия для задержания вызвали следственно-оперативную группу. Предварительная квалификация события - хулиганство", - резюмировали в полиции.

Напомним, в Киеве во время стрельбы на улице Жилянской пострадал один человек, в городе введен план "перехват".