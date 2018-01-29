Киевляне увеличили долги за тепло

КИЕВ. 29 января. УНН. Столичные потребители увеличили на 784 млн грн до 4,7 млрд грн долги за тепло, передает УНН со ссылкой на сообщение “Киевэнерго”.

Наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед “Киевэнерго” у населения и ЖЭО столицы — 2,6 млрд грн (1,9 млрд грн за отопление, 0,75 млрд грн за горячую воду) и 795 млн грн соответственно.

Выросли также и долги за отопление и горячую воду государственного бюджета.

На 1 января 2018 года долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию достиг 946,4 млн грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 17,6 млн грн.

“Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (502,7 млн грн) и Деснянском (389,8 млн грн) районах”, — уточнили в компании.

Отметим, “Киевэнерго” имеет право подать на должника в суд, если клиент не реагирует на предупреждения о задолженности в течение 3-х месяцев. После получения решения суда компания обращается в исполнительную службу с заявлением о его принудительное исполнение. Должник также вносится в Единый реестр должников, что затрудняет в дальнейшем оформление сделки о продаже имущества клиентом-должником. Также исполнительной службы могут применяться другие ограничения относительно должников — например, запрет выезда за границу и тому подобное.

Напомним, по состоянию на 1 декабря задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед “Киевэнерго” увеличилась на 1 млрд грн и составила 3,9 млрд грн.