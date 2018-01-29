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Авто с символикой "ЛНР" задержали в Донецкой области

Авто с символикой "ЛНР" задержали в Донецкой области

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 января. УНН. На КПВВ "Гнутово" на въезд на подконтрольную украинской власти территории прибыл гражданин Украины 1985 года рождения на автомобиле марки "ВАЗ". На заднем стекле транспортного средства пограничники заметили символику так называемой "ЛНР". Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает УНН.

"Как оказалось, машина данному гражданину не принадлежит, доверенность на управление ею также отсутствует. Как пояснил мужчина пограничникам - данную наклейку на автомобиль приклеил не он, а кто это сделал ему не известно", - отметили в ведомстве.

Мужчина был передан правоохранителям. Теперь задача полиции определить настоящего владельца автомобиля и происхождение символики на транспортном средстве.

Напомним, пособника террористов "ДНР" задержали за осквернение памятников в Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: ЛНР, пограничники, задержание, авто
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