Моравецкий указал на опасность "Северного потока-2" для Европы

КИЕВ. 29 января. УНН. Реализация проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) несет политические риски со стороны России для всей Европы, в том числе для Украины, и санкции США должны распространяться на проект. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью DGP, передает УНН.

"Мы (с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном - ред.) говорили о "Северном потоке-2". Мы хотим, чтобы на строительство газопровода "Северный поток-2" распространялся режим санкций в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя санкции против России", - отметил он.

Со слов премьера Польши, предыдущее толкование этого документа государственным департаментом США было для Варшавы "неоднозначным и неудовлетворительным".

"Это очень важный момент для нас в наших переговорах с Соединенными Штатами. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона. Секретарь Тиллерсон признал, что диверсификация поставок газа должна стать общим приоритетом для стран Центральной и Восточной Европы. США заинтересованы в инвестировании в развитие инфраструктуры, что позволит не только поставлять СПГ в такие страны, как Польша или Хорватия, но и переправлять их странам, которые не имеют доступа к морю", - указал М.Моравецкий.

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Также он отметил, что на переговорах с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном обсудил вопрос газопровода "Балтийский трубопровод" (Baltic Pipe), который должен соединить ГТС двух стран.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее начинались реальные действия, связанные с инвестициями в стратегическую инфраструктуру... Это важный проект, который увеличивает реальную диверсификацию поставок газа", - добавил он.

"Австрийцы или немцы говорят о том, что проект "Северного потока-2" похож по своему характеру, но это не соответствует действительности. С другой стороны - одна и та же российская монополия, которая будет поставлять газ в Европу, только по другому маршруту. Это, в свою очередь, в корне ухудшает ситуацию с безопасностью на нашем континенте. Если сегодня транзит через Украину составит 60 миллиардов кубометров газа, и такие же объемы можно пропустить через "Северный поток-2", то после того, как украинцев отрежут от поставок, я могу представить себе любой связанный с этим политический сценарий. Несомненно, политический риск со стороны России для всей Европы будет возрастать. Этот газопровод - не только бизнес, как немцы пытаются нам рассказать. Этот газопровод очень опасен", - отметил премьер Польши.

Напомним, Р.Тиллерсон заявил, что США против строительства "Северного потока-2".