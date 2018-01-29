В пригороде Киева задержаны вооруженные грабители - полиция

КИЕВ. 29 января. УНН. В пригороде Киева сегодня ночью полиция задержала двух вооруженных грабителей, совершивших разбойное нападение на частный дом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения краж и разбойных нападений на жилища граждан в вечернее и ночное время, оперативные сотрудники Управления полиции Киевской области совместно со своими коллегамииз Инского отдела полиции на месте совершения преступления задержали двух вооруженных нападающих", - говорится в сообщении.

Установлено, что в городе Буча в дом ворвались двое мужчин. Угрожая физической расправой и пистолетом хозяевам, успели забрать 20 тыс.долл., но с награбленным сбежать им не удалось.

Как сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов, нападающих задержали на месте преступления. У них работники полиции обнаружили и изъяли похищенные средства, пистолет, маски с прорезями для глаз, строительные стяжки, рукавицы, наркотики, удостоверение представителя прессы.

Злоумышленниками оказались 26-летний уроженец Николаевской области и 48-летний киевлянин, который уже был осужден за аналогичное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

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