В Турции задержали 300 человек из-за критики наступления в Сирии

КИЕВ. 29 января. УНН. В Турции задержали более 300 человек за сообщения в социальных сетях с критикой наступления турецкой армии в Сирии. Об этом в понедельник заявили в правительстве страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

С началом своей уже 10-дневной воздушной и наземной операции под названием "Оливковая ветвь" против курдских повстанцев в северо-западном регионе Африн в Сирии турецкие власти предупредили, что будут преследовать в судебном порядке тех, кто выступает против, критикует или искажает информацию об операции.

Министерство внутренних дел сообщило в понедельник, что было задержано 311 человек за "распространение террористической пропаганды" в социальных сетях за последние 10 дней . Среди задержанных были политики, журналисты и активисты.

Напомним, в генштабе ВС Турции сообщили, что число "террористов", уничтоженных в рамках операции "Оливковая ветвь", в Африне в Сирии, достигло 597 человек.