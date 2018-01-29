Гармаш продлил контракт с "Динамо"

КИЕВ. 29 января. УНН. Полузащитник действующего чемпиона Украины киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Денис Гармаш подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Срок действия нового соглашения 27-летнего игрока с "Динамо" составил четыре года с момента подписания.

Отметим, что Гармаш находится в структуре клуба из далекого 2007 года. В высшей лиге чемпионата Украины в составе "Динамо" дебютировал 31 августа 2009. На данный момент провел за "бело-синих" 147 матчей в национальном чемпионате.

В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 27 поединках различных турниров - 5 голов и 6 результативных передач.

Примечательно, что трансферная стоимость игрока на данный момент составляет 4,5 миллиона евро. 27-летний футболист делит 3-4 места с Мбокани в списке самых дорогих игроков столичного клуба после Дерлиса Гонзалеса (6 млн) и Евгения Хачериди (5).

Как сообщал УНН, последним соперником киевского "Динамо" на сборе в испанской Марбелье стал ведущий клуб Болгарии софийский "ЦСКА".