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Названы области с наибольшей задолженностью по зарплате

Названы области с наибольшей задолженностью по зарплате

КИЕВ. 29 января. УНН. По состоянию на начало января 2018 года больше всего задолжали украинцам, работающим в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, передает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики.

“По состоянию на 1 января 2018 года наибольшая задолженность по выплате заработной платы была зафиксирована в Луганской (556 976 грн), Донецкой (453 421 грн) и Харьковской (224 542 грн) областях”, — говорится в сообщении Госстатистики.

Также сообщается, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 368,4 млн грн, из нее 1 млрд 272,4 млн грн приходилось на экономически активные предприятия.

Задолженность работникам экономически активных предприятий в декабре 2017 года уменьшилась на 12,7%.

“На начало января 2018 больше чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (79,9%). При этом почти половину долга образовано в Донецкой (29,8%) и Луганской (17,3%) областях”, - уточнили в Госстатистики.

Напомним, по мнению Государственной службы занятости основной причиной трудовой миграции в Украине является низкий уровень заработной платы.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Украина, долги по зарплате
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