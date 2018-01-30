На Луганщине будут судить организаторов "референдума" в поддержку "ЛНР"

КИЕВ. 29 января. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительные акты по организаторов "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" на территории города Счастье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.

По информации пресс-службы, организаторов "референдума" обвиняют в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По данным прокуратуры, весной 2014 граждане Украины обеспечили проведение так называемого "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР" в городе Счастье.

Указанные лица, уточнили в пресс-службе, занимались организационными вопросами проведения псевдореферендуму, обеспечением явки людей для привлечения к работе так называемой "участковой комиссии", организацией охраны порядка при проведении "референдума".

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Несмотря на то, отметили в ведомстве, что обвиняемые скрываются от следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, они объявлены в розыск и на основании постановления следственного судьи проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительные акты направлено в суд.

В прокуратуре Луганской добавили, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.