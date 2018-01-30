В Минэкологии констатировали отсутствие надлежащей системы утилизации опасных отходов

КИЕВ. 29 января. УНН. Отсутствие надлежащей системы утилизации опасных отходов связано с пробелами в законодательстве. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, ситуацию усугубляет мораторий на проверки бизнеса, которым пользуется недобросовестный бизнес. На рынке появились компании, которые декларируют наличие мощностей для утилизации отходов, демпингуют и выигрывают за счет этого тендеры, но отходы так не утилизируют.

“Невозможно выйти на рынок и конкурировать с фейками. Яркий пример — письмо Львовского горсовета о том, что завод по утилизации ртутных ламп не выдерживает конкуренции на системе Prozorro и проигрывает все тендеры, потому что выигрывают лицензиаты, которые ставят цену ниже себестоимости”, — отметил О.Семерак.

Поэтому он просит парламентариев урегулировать этот вопрос в законодательстве.

В то же время в Верховной Раде уверены, что остановить “карусели” ядохимикатов министерство может самостоятельно, путем изменения лицензионных условий обращения с опасными отходами. В частности, предлагается ограничить доступ к тендерам тех компаний, которые не имеют мощностей для обезвреживания токсичных веществ, а пользуются лишь правом на их сбор и транспортировку.

Ранее УНН сообщал, что токсичные вещества из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Причиной тому стал тендер на утилизацию ядохимикатов, который выиграла компания без соответствующей лицензии.