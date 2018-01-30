"Шахтер" вошел в топ-10 клубов Европы по количеству точных передач
КИЕВ. 29 января. УНН. Издание "Weekly Post" опубликовало список из 100 клубов из 31 европейского чемпионата, которые генерировали наибольшее количество точных передач за матч во внутренних чемпионатах начиная с нынешнего сезона, сообщает УНН со ссылкой на football-observatory.
Донецкий "Шахтер" занял высокое 6-е место в рейтинге с 88,7 процентами точности передач. "Горняки" в среднем за игру делают по 597 точных передач, занимая по этому показателю 6-тую строчку. В среднем за каждую минуту владения "оранжево-черные" делают по 16 точных передач.
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В сотню лучших попало и киевское "Динамо". Клуб Александра Хацкевича в среднем отдает 444 пасы за встречу при точности в 84,2 процента.
Стоит отметить, что все команды, которые прошли групповой этап Лиги чемпионов, входят в топ-100 позиций рейтинга. Однако пробелы достаточно заметны. На первом месте в генерации значится "Манчестер Сити" (1-й общий) - 685 передач за матч. С другой стороны, ФК "Базель" (94-й) выполнил лишь 426 пасов за игру в национальной лиге.
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Добавим, что после "Манчестер Сити" среди лучших клубов по данным показателям является итальянское "Наполи" (665, 88,3 процента), французское "ПСЖ" (622, 89,1), "Бавария" (610, 87,9) и "Селтик" (607, 88,5). Каталонская "Барселона" разместилась сразу позади "Шахтера" - 7 место (590, 88,6).