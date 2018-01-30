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Факельное шествие прошло Киевом в честь героев Крут

Факельное шествие прошло Киевом в честь героев Крут

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КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве активисты устроили факельное шествие в честь героев Крут, передает УНН.

Факельный марш, посвященный героям Крут, прошел от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

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Как сообщал УНН, в Киеве возле метро "Арсенальная" началась реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".

Источник: УНН
Теги: Киев, факельное шествие
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