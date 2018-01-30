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Понедельник, 29 января 2018, 20:24 • Тоня Туманова
Факельное шествие прошло Киевом в честь героев Крут
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве активисты устроили факельное шествие в честь героев Крут, передает УНН.
Факельный марш, посвященный героям Крут, прошел от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.
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Как сообщал УНН, в Киеве возле метро "Арсенальная" началась реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".
Источник: УНН
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