Суд отказался отменять запрет на трансляцию сериала "Сваты"

КИЕВ. 29 января. УНН. Окружной административный суд Киева отказал обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Киноквартал" (студия "Квартал 95") в отмене запрета на трансляцию сериала "Сваты" с участием российского актера Федора Добронравова. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Кроме того, ООО "Киноквартал" требовал от суда отменить постановление СБУ о запрете въезда Добронравову в Украину, а также признать противоправным внесения актера в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска "Киноквартала".

Напомним, 29 ноября Госкино аннулировало государственную регистрацию и прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", одного из актеров которого Федора Добронравова, который является российским артистом, внесли в черный список Минкульта.