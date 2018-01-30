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В США задумались о создании безопасной сети 5G

В США задумались о создании безопасной сети 5G

КИЕВ. 29 января. УНН. В США задумались о создании безопасной сети 5G из-за опасений, связанных с Китаем, переговоры с частными компаниями уже ведутся. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Так, сообщается, что администрация Президента США Дональда Трампа находится в контакте с американскими, европейскими и азиатскими частными компаниями, но не китайскими фирмами.

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Отмечено, что переговоры находятся на начальной стадии, ключевые решения по финансированию и контроля сетью еще не приняты.

Напомним, ранее сообщалось, что компании Intel и Ericsson провели первые испытания сети 5G в Китае. 

Источник: УНН
Теги: США, Китай
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