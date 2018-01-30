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Фитнес-приложение Strava рассекретило данные о местонахождении военных баз США

Фитнес-приложение Strava рассекретило данные о местонахождении военных баз США

КИЕВ. 29 января. УНН. Фитнес-приложение Strava рассекретило данные о местонахождении военных баз США в Сирии, Афганистане и других странах. Об этом в Twitter сообщает британский военный аналитик Тобиас Шнейдер, передает УНН

Так, приложение Strava создано для того, чтобы фиксировать свои тренировки. Недавно приложение опубликовало тепловую карту тренировок по всему миру. Шнейдер отметил, что на этой карте можно находить расположение военных баз США и других стран, так как солдаты регулярно тренируются и многие из них пользуются Strava.

В частности, Шнейдер отметил подозрительную активность на некоторых участках в Сирии и Афганистане, где, по всей видимости, могут находиться военные базы США, а также предполагаемую французскую базу в Нигере.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате действий российских военных на территории Сирии погибли 5783 гражданских лиц. 

Источник: УНН
Теги: США, военные, база
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