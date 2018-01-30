Украинец попал в призеры шахматного фестиваля в Нидерландах

КИЕВ. 29 января. УНН. Закончился традиционный шахматный фестиваль "Tata Steel Chess", который проходил в Нидерландах, на котором награду завоевал украинский гроссмейстер Антон Коробов, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

В этом году в основном, Masters-турнире, не было ни одного представителя Украины. Впрочем, в "Tata Steel Challengers" второе место с 8 очками из 13 возможных занял украинец Коробов, который уступил одно очко победителю из Индии Сантошу Видиту. Всего в данной программе турнира выступили 14 спортсменов.

Примечательно, что победителем главного турнира стал хозяин соревнований Аниш Гири, который набрал 9 очков, столько же, как и датчанин Магнус Карлсен.

Напомним, что Коробов финишировал вторым на Интеллектуальных играх в Китае.