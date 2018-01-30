РФ на Евровидении-2018 представит Самойлова, которую не пустили в Украину

КИЕВ. 29 января. УНН. Певица Юлия Самойлова, которую не пустили в Украину, будет представлять РФ на Евровидении 2018 года, передает УНН со ссылкой на официальную страницу песенного конкурса в Facebook.

"Россия подтвердила, что Юлия Самойлова будет представлять страну на Евровидении 2018", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова должна была представить Россию на Евровидении-2017, которое принимала Украина.

Однако, из-за того, что Самойлова проводила концерты в оккупированном Крыму ей запретили въезд в Украъна на три года.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал эту ситуацию так: "России нужна была провокация, а не участие в "Евровидении".

В Кремле же отметили, что решение Киева отновительно Самойловой девальвирует "Евровидение".

Позже генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что росийська певица Юлия Самойлова, которая не примет участие в "Евровидении-2017", примет участие в конкурсе в 2018 году, есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом.

Отметим, что в мае 2017 года Самойлова выступила на праздничном концерте в Севастополе, посвященном Дню Победы, на котором исполнила подготовленную для "Евровидения" композицию Flame Is Burning, а также спела с севастопольцами знаменитую песню "День Победы".